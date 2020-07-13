Ростов-на-Дону, , 11:02 — REGNUM В Ростовской области полицейские нашли у 55-летнего жителя села Фёдоровка Неклиновского района арсенал оружия и боеприпасов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 13 июля.

В частности, оперативники обнаружили в доме «самодельные огнестрельные устройства, два незарегистрированных охотничьих ружья и более 500 патронов». Экспертиза показала, что арсенал пригоден для производства выстрелов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Владелец оружия и патронов находится под подпиской о невыезде.