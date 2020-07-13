Кемерово, , 10:57 — REGNUM В Кемеровской области перед судом предстанет 62-летний директор предприятия по производству оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, его обвиняют в невыплате зарплаты работникам.

По данным следствия, задолженность образовалась с июля 2019 года по февраль 2020-го. 39 человек не получали положенные деньги более двух месяцев, ещё 32 сотрудника — частично больше трёх месяцев. В результате компания оказалась им должна более 5,5 млн рублей, после чего работники обратились в правоохранительные органы.

В следствии выяснили, что директор имел возможность платить зарплату, однако деньги тратил на финансирование текущей деятельности компании, погашение обязательных платежей и личные нужды.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый выплатил работникам порядка 3 млн 600 тысяч рублей. Со следствием директор сотрудничал, вину признал», — отметили в ведомстве.

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