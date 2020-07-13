Сан-Диего, США, , 10:54 — REGNUM Опубликовано видео пожара на корабле Bonhomme Richard военно-морских сил США в городе Сан-Диего, передает 13 июля телеканал RT.

На кадрах показан десантный корабль, центральная часть которого охвачена клубами дыма. В задней части корабля вздымаются черные клубы дыма. Однако открытого пламени на кадрах не видно. На видео также показано, как корабль с моря тушит специальное судно.

Как сообщало ИА REGNUM, число пострадавших при пожаре на корабле Bonhomme Richard в Сан-Диего достигло 21, в том числе 17 членов экипажа и четверо гражданских лиц.

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