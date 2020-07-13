Иркутск, , 10:41 — REGNUM Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряженной, растёт площадь так называемых, пожаров-отказников. Как сообщает сегодня, 13 июля, официальный сайт региона, действующими остаются 25 пожаров, они действуют на территории 25 503,2 га. Из них 17 общей площадью 23 427 га отнесены к зоне контроля. Это значит, что тушить очаги не будут из соображений экономической нецелесообразности.

Любопытно, что причиной только одного возгорания стал человеческий фактор, все остальные 44 пожара возникли из-за гроз, утверждают чиновники.

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