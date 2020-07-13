Тула, , 10:30 — REGNUM Три человека погибли, один пострадал при пожаре в жилом пятиэтажном доме в Туле утром 13 июля, сообщили в МЧС России.

Пожар на улице Серебровской произошёл в 07:17, 07:22 пожарные приступили к ликвидации огня. Звеном газодымозащитной службы из дома были спасены 14 человек.

«К сожалению, на пожаре погибли три человека, один человек пострадал и был госпитализирован», — уточнили в МЧС.

В 07:46 пожар был ликвидирован. В результате возгорания полностью выгорела квартира на третьем этаже, также пострадали балконы соседних квартир.