Новосибирск, , 10:29 — REGNUM Проверка по факту смертельного травмирования мужчин на железной дороге проводится в Новосибирской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июля в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Предварительно установлено, что днём 10 июля пьяный житель города Новосибирска (1956 года рождения), переходя железнодорожные пути в неустановленном месте вблизи санкционированного пешеходного перехода, споткнулся о верхнее строение пути и упал в колею. В этот момент его увидел проходящий мимо житель рабочего поселка Чик (1943 года рождения). Он помог пьяному мужчине подняться.

Пройдя несколько метров, новосибирец снова споткнулся и упал в колею железнодорожного пути. Житель рабочего посёлка Чик вновь попытался помочь мужчине, но покинуть колею им не удалось. Оба мужчин получили травмы от проходящего пассажирского поезда. Они скончались на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Гатчинском районе Ленинградской области электропоезд насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.

Читайте также: В Ленобласти поезд насмерть сбил мужчину