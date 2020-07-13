Ярославль, , 10:28 — REGNUM В Ярославле в дорожно-транспортное происшествие попала машина «Скорой помощи», пострадал один человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УГИБДД УМВД России по Ярославской области. Авария произошла около 21.00 12 июля. Как рассказали в госавтоинспекции, на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Чернопрудная произошло столкновение «Скорой» с автомобилем «Сузуки Гранд Витара».

Авария в Ярославле Yarnews.net

«Автомашина «Скорой помощи» ехала из поселка Некрасовское в областную детскую больницу, везла пациента с переломом — это ребенок 1 года. На перекрестке произошло столкновение с автомобилем «Сузуки», за рулем которого находился мужчина 1973 года рождения. В результате аварии пострадал один человек. Это пассажир «Скорой"1986 года рождения, он является отцом пациента и сопровождал ребенка в больницу», — отметили в управлении ГИБДД по Ярославской области.

По факту ДТП проводится административное расследование, устанавливается виновник происшествия.

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