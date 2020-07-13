Заиграевский район, Бурятия, , 10:27 — REGNUM На выходных на территории Бурятии разыгрался шторм, в результате которого оказались подтоплены несколько десятков приусадебных участков в Тарбагатайском и Заиграевском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Так, в селе Тарбагатай после сильного ливня оказались затоплены подполья 5 домов, 30 участков с огородами и надворными постройками, а также колодец теплотрассы.

«11 июля, после обильного выпадения осадков, в посёлке Онохой оказались подтоплены огороды и дворы 3 домовладений и затоплен проезд технологической дороги», — добавили в агентстве.

Как отмечается, районное руководство организовало работы по откачке воды ещё до окончания ливня. В настоящее время ликвидация последствий удара стихии продолжается.

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