Уфа, , 10:33 — REGNUM 40 человек, в том числе пять детей, утонули за неделю в Башкирии. Об этом 13 июля сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

По его словам, причинами смертельных несчастных случаев на воде являются купание в нетрезвом состоянии, купание в неустановленных местах, а также оставление детей без присмотра.

Отмечается, что за прошедшую неделю спасателям удалось спасти 88 человек, в том числе 26 детей.

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