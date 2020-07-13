Улан-Удэ, , 10:15 — REGNUM В Бурятии возбуждено уголовное дело против местного жителя, которого обвиняют в покушении на убийство своего двухлетнего ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, 33-летний мужчина задержан и дал подробные показания.

Обвиняемый жил вместе с сожительницей и совместным сыном в Улан-Удэ. 10 июля он дома употреблял спиртные напитки.

«В вечернее время, когда сожительница задремала на диване, пьяный мужчина на фоне алкогольного опьянения впал в ярость из-за плача ребенка, схватил мальчика за одежду и с силой швырнул в сторону тумбочки. Ребенок, пролетев около двух метров, при ударе головой разбил стеклянную дверцу от тумбочки, после чего упал на пол», — отметили в ведомстве.

Проснувшаяся женщина подняла ребёнка и защитила от мужчины, который продолжал попытки выхватить его. Однако испугавшись, что крики услышат соседи, он успокоился и продолжил распивать спиртное, после чего уснул.

Тем временем, мать обработала раны ребёнка. Боясь разбудить мужчину, она спустилась с сыном вниз через балкон, и от соседей позвонила в «скорую» и полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали обвиняемого. В настоящее время он заключён под стражу.

Ребёнок был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу с множественными ранами головы.

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