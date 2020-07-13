Ульяновск, , 10:11 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении инженера-программиста местной фирмы, которого обвинили в публичных призывах к терроризму и экстремизму. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным правоохранителей, летом-осенью 2019 года фигурант уголовного дела размещал в группах социальной сети тексты, содержащие призывы к осуществлению на территории иностранного государства террористической деятельности.

«Там же злоумышленник призывал к совершению преступлений по мотивам ненависти или вражды в отношении представителей различных социальных групп», — говорится в сообщении.

Его незаконная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ. Отмечается также, что при обыске в квартире нашли боевые патроны калибра 5,45 мм.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение боеприпасов»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Павел Крашенинников разработал пакет законопроектов во исполнение положений обновленной Конституции, касающихся противодействия экстремизму. Также вносятся изменения в федеральные законы — в частности, предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности по статье за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России.

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