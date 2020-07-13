Киев, , 10:13 — REGNUM В результате плохой погоды — дождя и порывов ветра — на Украине без электроэнергии остались 23 населенных пункта на территории трех областей. Об этом 13 июля сообщает украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7:00 (совпадает с мск) 13 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 23 населенных пункта в трех областях», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что были обесточены 10 населенных пунктов на территории Черниговской области, девять — в Луганской и ещё четыре — на территории Киевской.

Кроме этого, сообщается, что бригады областных обслуживающих энергетических структур привлечены к ликвидации последствий непогоды.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 июля стало известно, что в трех областях Украины из-за непогоды (дождь, порывы ветра) остались без света 100 населенных пунктов.