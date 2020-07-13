Казань, , 10:18 — REGNUM В Советском районе Казани на территории жилого массива Кульсеитово введен карантин по бешенству. Соответствующимй указ подписан главой РТ Рустамом Миннихановым.

В документе говорится: «Установить карантин в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Солнечный» в жилом массиве Кульсеитово города Казани».

В связи с этим на территории в период действия карантина запрещается торговля домашними животными, их вывоз и отлов. Карантин будет действовать в течение двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в марте 2019 года в трёх населённых пунктах Татарии установлен карантин в связи с выявленными случаями заболевания бешенством животных. Под действие ограничительных мер попали две деревни Азнакаевского района и одно село в Алексеевском районе.

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