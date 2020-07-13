Красноярск, , 09:51 — REGNUM На утро 13 июля в Красноярском крае действует семь лесных пожаров на общей площади 10,5 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, возгорания зафиксированы в Богучанском и Эвенкийском районах.

Два возгорания локализовано. Населённым пунктам ничего не угрожает, подчеркнули в министерстве.

За минувшие двое суток в Красноярском крае потушили 39 лесных пожаров на площади около 41,5 тыс. га.

«Основная заслуга в тушении огня принадлежит лесным пожарным — тем, кто стоит на передовой в борьбе с огнём», — прокомментировал первый замминистра лесного хозяйства края Алексей Большаков.

По предварительным данным, большая часть лесных пожаров возникла из-за сухих гроз.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС в лесах действует в Красноярском крае.

Читайте ранее в этом сюжете: Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превышает 160 тыс. га