Барнаул, , 09:47 — REGNUM В 2019 г. Алтайский край вошёл в число регионов с высокой заболеваемостью туберкулёзом. Согласно данным Минздрава России, которые цитирует RT, в этом регионе зарегистрированы 77,6 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения. Схожие показатели отмечены также в Хабаровском крае (80), Астраханской области (77,9) и Иркутской области (74,1).

Всего в прошлом году в России было впервые выявлено 60,5 тыс. пациентов с туберкулёзом, 7,5 тыс. скончались. Уровень заболеваемости в целом по стране составил 41,2 случая на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель заболеваемости туберкулёзом зафиксирован на Чукотке (136,9 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).

Напомним, в январе 2020 г. стало известно о том, что десятки людей с открытой формой туберкулёза вынуждены были покинуть диспансер в Бийске и перейти на амбулаторное лечение. Причина — в аварийном состоянии здания медучреждения, где ещё в ноябре 2018 года возникла угроза обрушения кровли.

Противотуберкулёзный диспансер закрыли в Рубцовске. На учёте там состоят полторы тысячи больных. Двести из них — с открытой формой туберкулёза. А теперь они ещё и без стационарной помощи лечатся на дому.

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