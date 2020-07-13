Ростов-на-Дону, , 09:47 — REGNUM В Волгодонске Ростовской области произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Дорожная авария произошла 12 июля в 22:40 мск на улице Морской. Водитель Daewoo Espero, по предварительным данным, наехал на лужу, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречной Toyota Camry, затем — с автомобилями Doninvest Kondor и Chevrolet Niva.

В результате аварии пострадали водитель и трое мужчины — пассажиры автомобиля Daewoo Espero. По данному факту проводится проверка.

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