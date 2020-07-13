Горно-Алтайск, , 09:43 — REGNUM За первые шесть месяцев 2020 года в Республике Алтай от химических отравлений пострадали 132 человек, из которых 30 умерли. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, наибольшую долю занимают отравления алкоголем.

Всего спиртсодержащей продукцией отравились 53 человека, что почти в два раза, чем за первые полгода 2019 года (27 отравлений). При этом число летальных случаев, напротив, сократилось с 21 до 19.

«В 17 летальных случаях причиной смерти послужила передозировка этиловым спиртом, в двух — употребление суррогатов спирта (в крови погибших обнаружен изопропиловый спирт)», — добавили в управлении.

Чаще всего травятся жители Чойского, Улаганского, Чемальского районов и города Горно-Алтайска. При этом почти две трети отравившихся являются безработными гражданами трудоспособного возраста. Пенсионеры травятся в 32% случаев, работающие жители — 4%, дети — 4%.

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