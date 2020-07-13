Нюрба, Якутия, , 09:46 — REGNUM В селе Дикимдя Нюрбинского района Якутии в ночь на 13 июля из-за обрыва электропровода погибли 11 голов крупного рогатого скота, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства республики.

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Пострадали коровы частного подворья. Обрыв случился под утро, в 04:30, во время сильной грозы. Старая проводка не выдержала шквала и упала на землю, где находились коровы.

«На данный момент решается вопрос возмещения ущерба владельцу путём софинансирования из местного бюджета поселения и энергетиков», — пояснили в минсельхозе Якутии.

Подобный случай гибели животных произошёл 23 июня в Таттинском районе, тогда хозяин лишился пяти голов скота. Энергетики полностью возместили материальный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Липецке в посёлке Тракторного завода 17-летний студент техникума погиб во время купания от удара током в ванной.