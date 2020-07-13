Курагинский район, Красноярский край, 13 июля 2020, 09:35 — REGNUM В Красноярском крае проводится проверка по факту гибели двух мужчин. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.
12 июля следователям из полиции сообщили о том, что на протоке Дурная в Курагинском районе утонули двое мужчин.
По предварительным данным, днём 12 июля 16-летний подросток купался в реке и в какой-то момент начал тонуть. Его крики услышали находившиеся на берегу 47-летний и 60-летний мужчины. Они поплыли на помощь подростку, но попали в водоворот и утонули.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Добавим, о судьбе подростка в ведомстве не сообщили.
Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области утонули шестилетний мальчик и его 75-летний дед.
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