Курагинский район, Красноярский край, , 09:35 — REGNUM В Красноярском крае проводится проверка по факту гибели двух мужчин. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

12 июля следователям из полиции сообщили о том, что на протоке Дурная в Курагинском районе утонули двое мужчин.

По предварительным данным, днём 12 июля 16-летний подросток купался в реке и в какой-то момент начал тонуть. Его крики услышали находившиеся на берегу 47-летний и 60-летний мужчины. Они поплыли на помощь подростку, но попали в водоворот и утонули.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Добавим, о судьбе подростка в ведомстве не сообщили.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области утонули шестилетний мальчик и его 75-летний дед.

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