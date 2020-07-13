Барнаул, 13 июля 2020, 09:26 — REGNUM В Локтевском районе Алтайского края задержаны двое местных жителей (1979 г.р. и 1985 г.р.), намеревавшихся с быть восемь килограммов «аммонита» — взрывчатого вещества промышленного производства, представляющего собой смесь тротила и аммиачной селитры, а также средства для его инициирования. Подробности сегодня, 13 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

Аммонит АО «Сибирь Полиметаллы»
Аммонит АО «Сибирь Полиметаллы»
УФСБ России по Алтайскому краю

Предварительно установлено, что один из задержанных, являясь работником АО «Сибирь Полиметаллы», получив доступ к выдаваемым для производства взрывных работ веществам и техническим средствам, за несколько смен похитил «аммонит», промышленный электродетонатор и детонирующий шнур с предприятия для последующей продажи.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный группой лиц по предварительному сговору»).