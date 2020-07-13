Тбилиси, , 09:24 — REGNUM В 10-этажном жилом доме в Тбилиси в ночь на 13 июля произошел взрыв. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на информацию Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным ведомства, в квартире никого не было, и пострадавших нет. Взрывом разрушило подвесной потолок и выбило окна и двери. На место прибыли пять спасательных бригад. Сообщается, что опасности для разрушения здания нет.

Как рассказали журналистам в службе спасателей, по данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на объектах электро — или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов».

По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа.