Якутск, , 09:23 — REGNUM В Якутии 13 июля тушат 19 лесных пожаров, 10 из них уже локализованы. Тайга горит на общей площади 549,80 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Четыре пожара тушат в Верхоянском районе, три — в Намском, два — в Мегино-Кангаласском, Томпонском, Чурапчинском районах, по одному в Ленском, Нерюнгринском, Горном, Кобяйском, Мирнинском и Момском муниципалитетах.

За прошедшие сутки ликвидировано шесть пожаров, и ещё семь — в зоне контроля. К тушению огня привлечено 454 человек, 33 единиц техники.

На труднодоступных и удалённых землях лесного фонда, где по решению КЧС правительства Якутии приостановлено тушение, действует 69 термоточек на общей площади 339 189 га. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники лесопожарной службы, совместно с привлечёнными лицами, за последние сутки потушили в России 75 лесных пожаров.

В Якутии стоит жаркая погода.