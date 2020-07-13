Атланта, США, , 09:19 — REGNUM Популярный американский исполнитель в стиле рэп Рудольф Джонсон, который был известен под псевдонимом Lil Marlo, был застрелен в Атланте. Об этом 13 июля сообщает портал TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, в правоохранительных органах рассказали, что получили сообщение о ДТП на одной из автомагистралей в центре Атланты. По прибытии на место инцидента сотрудники полиции обнаружили 30-летнего рэпера мертвым.

Как предполагает следствие, убийство исполнителя было запланировано, он был застрелен, когда находился за рулем. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, американский рэпер Lil Marlo был известен за свои композиции «1st N 3rd», «F**ckem» и «The 9 + Z6ne» и являлся одним из участников звукозаписывающего лейбла Quality Control.