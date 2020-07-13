Москва, , 09:15 — REGNUM Попадание ракеты в августе 2008 года едва не привело к гибели штурмовика Су-25, которым управлял командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Об этом Кобылаш рассказал в беседе с телеканалом «Звезда».

Лётчик командовал российским авиаполком и выполнял задание в небе над Южной Осетией. После первого вылета ему сообщили, что самолёт получил 88 пробоин. На следующий день, 9 августа, Кобылаш попал под плотный обстрел.

По словам Кобылаша, ведомый предупредил его по радио: «Товарищ командир, по тебе пуск». За этим последовал сильный удар и самолёт потянуло на пикирование. Поражённая ракетой боевая машина не поддавалась управлению.

«Наверное, очень жить захотелось, я уперся ногами в педали и двумя руками потянул за ручку — где-то видимо осколок попал, от усилия выскочил, и самолет плавно сначала в горизонтальный полет на одном двигателе, затем плавно пошел в набор», — рассказал лётчик.

При новой атаке противника был повреждён рабочий двигатель. Кобылаш стал снижать самолёт, максимально уводя его от находящегося внизу населённого пункта. Катапультировался пилот в последний момент, позднее его эвакуировала поисково-спасательная группа. Самолёт упал в безлюдном ущелье.

Звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, было присвоено Сергею Кобылашу указом президента от 5 сентября 2008 года.