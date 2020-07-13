Уфа, , 09:04 — REGNUM Обстоятельства ДТП, в котором погибли трое подростков, устанавливают в Башкирии. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, трагедия произошла рано утром 11 июля в Кармаскалинском районе.

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-21 093, за рулем которого находился местный житель 17-и лет наехал на металлический столб и опрокинулся. В этой аварии водитель и два пассажира 16-и лет получили не совместимые с жизнью травмы.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме этого, они выясняют как подросток, который не имел водительских прав был допущен к управлению автомашиной.

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