Нижний Новгород, , 08:38 — REGNUM Крушение Ан-2 в Нижегородской области могло произойти из-за того, что самолёт задел провод линии электропередачи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры 13 июля.

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«По предварительным данным, воздушное судно использовалось для обработки сельхозугодий. В результате столкновения судна с линией электропередач, оно упало», — уточнили в ведомстве.

Также известно, что самолёт принадлежит ООО «Зевс-Авиа». В прокуратуре добавили, что из двух человек, находившихся на борту, один погиб, другой с ожогами доставлен в медучреждение для оказания помощи.

На место происшествия выехал заместитель нижегородского транспортного прокурора. Начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 13 июля в Нижегородской области потерпел крушение легкий самолёт Ан-2. Инцидент произошёл в в Большеболдинском районе в 400 метрах к западу от деревни Кистенево. После падения самолёт загорелся. В результате авиакатастрофы погиб один человек, ещё один получил травмы.