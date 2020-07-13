Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, 13 июля 2020, 08:48 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введён в посёлке Тухард в Красноярском крае из-за разлива авиационного топлива. Об этом сообщает 13 июля пресс-служба администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
Разлив произошёл из-за разгерметизации трубы, по которой авиационный керосин перекачивали на склад ГСМ компании «Норильсктрансгаз». В результате на грунт вылилось 44 тонны топлива, оно попало в небольшое озеро.
«По предоставленной информации, разлив нефтепродуктов вышел за пределы объекта. В связи с этим решением КЧС и ПБ введен режим ЧС муниципального характера», — уточнили в администрации.
Аварийные бригады локализовали разлив, на месте происшествия установлены боновые заграждения. Озеро и ручей на месте разлива обрабатывают сорбентами, в операции участвуют 53 человека и 10 единиц техники.
Как сообщало ИА REGNUM, разлив топлива в посёлке Тухард произошёл 12 июля. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.
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