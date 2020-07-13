Нальчик, , 08:30 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошел взрыв газа, при котором пострадали три человека. С ожогами разной степени тяжести женщины доставлены в больницу города Нальчика. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в селе Шалушка Чегемского района. В одном из частных домовладений по улице Дзагоева взорвалась газовоздушная смесь от газового баллона. Устраняли последствия ЧП 15 спасателей МЧС. К моменту их прибытия возгорания на месте происшествия не было.

В настоящее время устанавливаются причины взрыва и виновные в происшествии.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Чегем в Кабардино-Балкарии в декабре 2019 года произошел взрыв газа, при котором пострадали пять человек, в том числе трое детей. Дети получили ожоги от 45 до 80% тела, их родители — ожоги 20% тела. Пострадавших доставили самолетом в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде. Одного из детей спасти не удалось.