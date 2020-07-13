Ершовский район, , 10:03 — REGNUM Следственные органы в Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего водителя, который совершил дорожно-транспортное происшествие в Ершовском районе, в результате которого погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Установлено, что 10 июля 2020 года, около 22 часов в селе Орлов-Гай Ершовского района на улице Кривошеева водитель автомобиля «Киа Серато» сбил 12-летнюю девочку, которая шла по обочине. В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался.

Подозреваемый задержан. Расследование дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИА REGNUM ранее сообщало, в феврале 2020 года женщина с тремя малолетними внуками пострадала при наезде легкового автомобиля в Саратове.

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