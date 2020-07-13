Самара, , 08:33 — REGNUM Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли на водных объектах с 10 июля в Самарской области. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего с 10 июля произошло шесть происшествий на воде. Были спасены пять человек, в том числе один несовершеннолетний.

Одна из трагедий произошла ночью 12 июля. На реке Волга около Муравьиных островов в Тольятти столкнулись гидроцикл и катер. В этом происшествии погиб судоводитель гидроцикла 1973 года рождения. Судоводителя и пассажира катера (1980 г. р. и 1979 г. р. соответственно) доставили в больницу с различными травмами.

Сообщается, что катер пошел ко дну, а гидроцикл получил механические повреждения.

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