Приуральский район, Ямало-Ненецкий АО, , 08:28 — REGNUM На Ямале по факту смерти двухлетней девочки возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего лица»). Об этом сообщил руководитель отделения по приему граждан и документационного обеспечения СУ СК России по ЯНАО Александр Забенько телекомпании «Вести-Ямал».

Напомним, ребёнок пропал в ямальском селе Катравож Приуральского района 8 июля. Девочка якобы самостоятельно ушла из дома ночью в неизвестном направлении. Поисками ребёнка занимались спасатели и сельчане. Тело девочки вытащили из водоема возле сельской свалки спасатели уже к вечеру.

Следствием предварительно установлена причина смерти — механическая асфиксия. Также сообщается, что семья, где рос погибший ребёнок, ранее стояла на учете в органах опеки как неблагополучная, но была с него снята.

В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям системы органов опеки и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, отметил Александр Забенько.

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