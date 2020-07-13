Иркутск, , 08:22 — REGNUM Более 11,4 тысячи жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей с начала сезона. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает региональный Роспотребнадзор.

За прошедшую неделю диагноз «клещевой» энцефалит подтвержден у одного заболевшего, «клещевой боррелиоз» — у четырех.

«Исследовано за сезон 7232 клеща, из них заражено клещевым энцефалитом — 1%, боррелиозом — 25,6%, другими клещевыми инфекциями — 9,25%», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года отмечалось, что с начала сезона активности клещей на территории региона было зарегистрировано 8065 обращений по поводу присасывания клещей, что на 19% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Диагноз — клещевой энцефалит — был лабораторно подтвержден у 52 заболевших. Ещё 45 человек заболели клещевым боррелиозом.

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