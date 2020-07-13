Тбилиси, , 08:21 — REGNUM В Грузии правоохранители в ходе спецоперации задержали Дуду Шенгелию, сына бывшего командира незаконного вооруженного националистического формирования «Лесные братья». Об этом 12 июля сообщает пресс-служба МВД страны.

Сообщается, что задержанному было предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Его дом и автомобиль обыскали. По данным пресс-службы, в ходе обыска правоохранители изъяли наркотические средства.

Напомним, лидером боевиков «Лесные братья» был Дато Шенгелия. После окончания горячей фазы грузино-абхазского конфликта в 90-х годах эта группировка заявила о начале партизанской деятельности на территории Абхазии. В действительности, по данным МВД Грузии, члены незаконного формирования похищали людей, продавали наркотики и занимались другими преступлениями.

Группировка была распущена после того, как в Грузии президентом стал Михаил Саакашвили. Многие из ее членов были арестованы грузинской полицией. Дато Шенгелию в 2006 году задержали и приговорили к 24 годам лишения свободы, но в 2010 году освободили, объяснив плохим состоянием здоровья.