Омск, , 08:14 — REGNUM В Омске 35-летний мужчина подозревается в убийстве знакомой. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июля в следственном управлении СКР по Омской области.

Ночью 12 июля соседи заметили пожар в квартире дома на ул. 28 Северная в Омске. Во время тушения обнаружили тело 33-летней хозяйки с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело (ст. 105 УК РФ — «Убийство»).

Следователи и полицейские установили и задержали подозреваемого — 35-летнего знакомого убитой женщины. По версии следствия, омич, в последнее время проживавший в Москве, в ходе ссоры нанёс беременной женщине множество ударов металлической трубой по голове.

Когда злоумышленник понял, что женщина скончалась, он облил её одежду и диван легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Мужчина попытался скрыть следы преступления, но, несмотря на это, был задержан утром.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в курганском городе Шадринске возбуждено уголовное дело по факту убийства 91-летней женщины.

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