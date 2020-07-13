Екатеринбург, , 08:13 — REGNUM В Екатеринбурге пожарные потушили возгорание в ангаре с производственным оборудованием. Об этом сообщает свердловское региональное управление МЧС.

Пожар возник вечером 12 июля на улице Полевой, 76. Его площадь составила 800 кв. метров. На тушение были брошены 60 человек и 19 единиц техники.

Борьба с огнём была осложнена отсутствием поблизости водоисточника. Воду пришлось подвозить от пожарного гидранта за 1,2 км. Из здания эвакуировали шесть газовых баллонов. Также огнеборцы не допустили перехода пламени на ёмкости с техническим маслом.