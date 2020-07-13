Пекин, , 08:13 — REGNUM Обстановка с SARS-CoV-2 на автомобильном пункте пропуска в Китай на МАПП «Забайкальск» продолжает оставаться напряженной. Как сообщает сегодня, 13 июля, оперативный штаб региона, китайской стороной тестом обнаружен коронавирус у одного из российских дальнобойщиков. Позднее этот результат был подтверждён российской стороной.

Носитель коронавируса госпитализирован в Борзинскую ЦРБ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы с пропуском российских грузовиков в Китай через МАПП «Забайкальск» возникли в начале апреля 2020 года из-за эпидемии коронавируса. Тогда на пункте пропуска скопилось более 200 машин. Постепенно проблему пытаются разрешить, сокращая очереди.

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