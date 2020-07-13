Альметьевский район, , 10:09 — REGNUM После получения ожогов двумя детьми в возрасте 14-ти и 10-ти лет следственные органы Татарии возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Об этом сообщает пресс-служба СКР по РТ.

По предварительным данным, дети приехали в одно из сел Альметьевского района на летние каникулы к бабушке. 11 июля 2020 года двоюродные братья в бане обнаружили бутылку с жидкостью для розжига и подожгли ее. Огонь перекинулся на детей — они успели выбежать из бани, а бабушке удалось сбить огонь и вызвать скорую помощь. В результате происшествия дети доставлены в реанимацию с ожогами лица 1−3 степени и нижних конечностей.

Следователи полагают, что ребята пострадали по неосмотрительности взрослых, так как емкость с горюче-смазочным материалом оказалась в доступном для детей месте. Расследование продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 4-месячного мальчика с ожогами различных частей тела.

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