Чита, , 08:05 — REGNUM Любопытную статистику о распространении коронавируса сегодня, 13 июля, обнародовал оперативный штаб Забайкальского края. Теперь лидером по росту заболеваемости COVID-19 является не Чита, а регионы.

«Районы края впервые обогнали Читу по росту заболеваемости коронавирусом. В Чите прирост снизился за неделю на 43 процента (коэффициент 0,57). В районах края прирост составляет 32 процента за неделю (коэффициент 1,5)», — сказано в официальной информации.

Что касается способа распространения SARS-CoV-2, то очаги инфекции в основном возникают в семьях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где ежедневно продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса, в разгар туристического сезона решено отменить обязательный 14-дневный режим самоизоляции для прибывших из других стран.

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