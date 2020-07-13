Чита, , 07:56 — REGNUM Несмотря на карантинные послабления, в Забайкальском крае ежедневно продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса. Как сообщает сегодня, 13 июля, оперативный штаб региона, только за последние сутки подтвердились 45 положительных тестов на SARS-CoV-2. Их общее число составляет тоже 3728.

Также зарегистрирован новый летальный случай. «Скончался мужчина 82 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями», — сказано в официальном сообщении.

Вместе с тем 2750 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

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