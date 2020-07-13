Нижнекамск, Татария, , 10:17 — REGNUM Следственные органы по Татарии продолжают расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), возбужденного в отношении 34-летнего жителя Нижнекамска, которого подозревают в нападении на женщин. В отношении него возбуждено новое уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»), сообщает пресс-служба СКР по РТ.

ИА REGNUM напоминает, что злоумышленник 1 июля 2020 года на улице Б. Урманче избил 28-летнюю беременную женщину в присутствии ее пятерых малолетних детей. В городском парке «Семья» мужчина также напал на 25-летнюю беременную женщину. Эти и другие инциденты сняты камерами видеонаблюдения. Мужчина свои действия объяснил «ненавистью к женскому полу».

Следствие устанавливает личности еще нескольких женщин, пострадавших от действий мужчины. Расследование уголовного дела, которое вызвало широкий общественный резонанс, продолжается.

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