Краснокаменск, Забайкальский край, , 07:49 — REGNUM Глава Краснокаменского района Забайкалья Алексей Заммоев отправился в отставку после скандала со сном в машине. Исполнять его обязанности до следующих выборов (их дата ещё не назначена) будет заместитель Лариса Сизых. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает газета «Вечорка».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее телеграм-канал «Инцидент Краснокаменск» опубликовал видео со спящим главой муниципалитета, известив о том, что из машины пахло перегаром. Правительство Забайкальского края объявило о проведении служебной проверки.

Тем временем, сам глава поспешил заявить, что в машине он спал трезвым, просто заснул в ожидании ремонтников, которые должны были помочь с его внезапно вышедшим из строя автомобилем. Однако на эксклюзивном видео, предоставленном «Вечорке», видно, что машина уезжает своим ходом.

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