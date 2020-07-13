Пекин, , 07:35 — REGNUM Водитель, утопивший автобус в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, потреблял алкоголь перед тем, как произошел инцидент в связи с неудовлетворенностью своей жизнью, сообщает 12 июля агентство Синьхуа.

Как сообщили в бюро общественной безопасности города Аньшуня, водитель по фамилии Чжан был несчастлив по жизни после того, как был снесен государственный дом, в котором он жил по аренде. Для того чтобы отомстить обществу, он решил совершить «крайнее преступление» по отношению к простым людям.

Двадцать один человек погиб, еще 15 получили ранения после того, как автобус упал в водохранилище, протаранив ограждение в городском районе Сисю. Расследование показало, что 52-летний водитель купил алкоголь возле своего дома, а затем перелил его в тару из-под безалкогольных напитков и пошел на работу.

Чжан пил алкоголь, когда пассажиры заходили в автобус. В 12:12 по местному времени Чжан замедлил движение автобуса по приближению к водохранилищу, подождал, пока проедут мимо все машины и внезапно ускорился, направив автобус на водохранилище.