Барнаул, , 07:34 — REGNUM Вот уже больше недели, как обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае стала стремительно ухудшаться. По данным оперативного штаба региона на 13 июля, общее число носителей коронавируса составляет уже 6056 человек, причём 235 из них были выявлены только за последние сутки.

Не обошлось без новых смертей: за сутки зарегистрировано четыре смертельных случая (один — от COVID-19, три — от иных причин). Всего в крае скончалось 113 человек, три случая находятся на экспертизе.

Из общего количества пациентов инфекционных отделений 967 больны внебольничной пневмонией, 1970 — ОРВИ. Тяжелобольных пациентов 98, на аппарате ИВЛ — 26. Всего выздоровело — 3860 человек (3484 взрослых; 376 детей).

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