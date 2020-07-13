Токио, , 07:17 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано на территории Японии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 117 километрах к востоку от города Муцу в префектуре Аомори. Очаг подземных толчков находился на глубине 46,16 километра. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 15 километров. Информации о жертвах не поступало.

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