Петропавловск-Камчатский, , 07:10 — REGNUM В Камчатском крае в ходе лососевой путины на рыбоперерабатывающей базе «Хайлюля» в Карагинском районе между рыбаки случился конфликт, в результате которого один человек погиб от ножевого ранения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Следствием установлено, что приехавший на путину житель Кемеровской области, находясь в нетрезвом состоянии, в ходе конфликта с коллегой нанёс ему два удара ножом. Потерпевший скончался.

В отношении рыбака возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ. Известно, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в курганском городе Шадринске по факту убийства 91-летней женщины возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, подозреваемый продал старушке банку лесных ягод. Она оказалась ему должна 50 рублей.