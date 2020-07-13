Иркутск, , 07:06 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 13 июля, оперативный региональный штаб региона, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 10 495 человек, причём 198 добавились только за последние сутки.

Растёт и количество смертельных случаев. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 145 человек. В том числе, один пациент скончался за последние сутки.

В инфекционных отделениях стационаров лечится 1484 пациента с SARS-CoV-2, из них 87 человек болеют тяжело. Выздоровели 6023 человек.

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