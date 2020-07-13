Ульяновск, 13 июля 2020, 07:04 — REGNUM В Ульяновской области спасатели распространили предупреждение о жёлтом уровне погодной опасности из-за жары. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
В ведомстве со ссылкой на Ульяновский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды информируют о том, что 13 июля температура воздуха составит +30…+35 градусов.
В связи с жарой спасатели призывают жителей ограничить прогулки днём, а если приходится выходить на улицу, то держаться в тени, чаще пить воду, ополаскивать водой руки и лицо.
Отметим, что в регионах Поволжья и Сибири установилась жаркая погода.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области из-за жары и высокой пожарной опасности ограничено пребывание граждан в лесах.
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