Ульяновск, , 07:04 — REGNUM В Ульяновской области спасатели распространили предупреждение о жёлтом уровне погодной опасности из-за жары. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

В ведомстве со ссылкой на Ульяновский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды информируют о том, что 13 июля температура воздуха составит +30…+35 градусов.

«Объявляется жёлтый уровень опасности», — говорится в сообщении.

В связи с жарой спасатели призывают жителей ограничить прогулки днём, а если приходится выходить на улицу, то держаться в тени, чаще пить воду, ополаскивать водой руки и лицо.

Отметим, что в регионах Поволжья и Сибири установилась жаркая погода.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области из-за жары и высокой пожарной опасности ограничено пребывание граждан в лесах.

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