Томск, , 07:00 — REGNUM Уголовное дело по факту применения насилия в отношении двоих сотрудников ДПС возбуждено в Томске (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Томской области.

По предварительным данным, вечером 10 июля на 91 км автодороги Р-255 на подъезде к городу Томску сотрудники ДПС остановили автомобиль «ИЖ Комби». Водитель и шестеро пассажиров были пьяны. При задержании они оказали сотрудникам полиции сопротивление и причинили телесные повреждения.

Обстоятельств произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии 32-летний житель Ижевска, находясь в машине ДПС, укусил одного из инспекторов в руку.

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