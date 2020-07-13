Урумчи, Китай, , 06:54 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 13 июля агентство Синьхуа.

Толчки были зафиксированы в 9:28 по местному времени 13 июля Китайским сейсмологическим центром (CENC). Эпицентр располагался на глубине 15 км по координатам 44,42 градуса северной широты и 80,82 градуса восточной долготы.

Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях пока не поступало. Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло в провинции Хубэй на севере Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертв и пострадавших в результате землетрясения на севере Китая нет