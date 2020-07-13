Кемерово, , 06:53 — REGNUM В Кемеровской области правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погибли три человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, трагедия произошла днём, 11 июля на дороге «Кемерово — Анжеро-Судженск».

По данным сотрудников полиции, находившаяся за рулём автомобиля «Рено Симбол» женщина не справилась с управлением, выехала на обочину, а потом на встречную полосу, после чего столкнулась с тягачом «Скания» с полуприцепом-бензовозом.

«В результате ДТП погибли три человека — водитель «Рено» и два её пассажира — женщина и 10-летний мальчик. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день на трассе Ростов-на-Дону — Волгодонск произошла дорожная авария, в которой погибли четверо взрослых и ребёнок. По предварительным данным, водитель Kia Cerato выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся с ВАЗ-2112.

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